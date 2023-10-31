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Стала известна предварительная дата поединка Двалишвили и Сехудо

Стала известна предварительная дата поединка Двалишвили и Сехудо
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Бойцы Генри Сехудо и Мераб Двалишвили договорились о бое на UFC 297, который состоится 20 января в Торонто (Канада), сообщает MMA UNCENSORED.

В последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалившили встречался с россиянином Петром Яном. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Сехудо в последнем бою, состоявшемся в ночь на 7 мая мск, встречался с Алджамейном Стерлингом. Противостояние завершилось победой Алджамейна раздельным решением судей.

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