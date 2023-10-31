Хукер проведёт пятираундовый поединок с Грином на турнире, который возглавит бой Царукяна

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер проведёт поединок с Бобби Грином на турнире UFC, который состоится 2 декабря в Остине. Бой пройдет в формате пяти раундов.

В активе Хукера 23 победы и 12 поражений в смешанных единоборствах. В предыдущем поединке он победил Джалина Тёрнера судейским решением.

Бобби Грин последний раз выходил в октагон в октябре этого года на турнире UFC Fight Night 229. Он выступал против 29-летнего Гранта Доусона.

Бой продлился всего 33 секунды. Грину удалось нанести прямой удар левой рукой по голове соперника, который упал на настил. Затем последовало добивание, и рефери остановил поединок.

Грин проводил свой 47-й бой в смешанных единоборствах. Эта победа стала для него 31-й при 14 поражениях, одной ничьей и одном поединке, признанном несостоявшимся.