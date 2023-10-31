Усик рассказал, о чём он разговаривал с Криштиану Роналду во время боя Фьюри — Нганну

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, о чём он общался с португальским футболистом Криштиану Роналду во время боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Я общался с Криштиану Роналду, общался о том, что вообще происходит вокруг. Я пытался рассказать Криштиану Роналду чуть больше о боксе, пытался научить его разным штукам, которые он может увидеть в бою Фьюри и Нганну. Роналду — очень простой человек. Я его ценю и являюсь его фанатом», — сказал Усик в интервью Seconds Out.

Напомним, в минувшие выходные Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

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