Усик ответил Баколе, который рассказывал, что нокаутировал украинца в спарринге

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик (21-0, 14 KO) отреагировал на слова Мартина Баколе, представляющего Демократическую Республику Конго, который неоднократно заявлял о том, что финишировал украинца во время спарринга.

«У нас есть видео всех спарринг-сессий. Если Мартин хочет правду, мы можем опубликовать видео всех спаррингов, особенно тех, что были против него. Нет, он никогда не посылал меня в нокаут или нокдаун. Многие спарринг-партнёры били меня по голове во время тренировки, это больно, да. Но никто из них не финишировал меня», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.