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Бетербиев высказался о готовности подраться с Биволом

Бетербиев высказался о готовности подраться с Биволом
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Российский боксёр полутяжёлой весовой категории (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о возможности проведении боя против Дмитрия Бивола.

«Знаете, если он готов, то и я готов. Просто спросите его, если увидите. Конечно, если мы сможем побороться за объединение [титулов] — это хорошо.

Ситуация с моей травмой налаживается. Надеюсь, она не повторится. Это была моя ошибка, форс-мажор! Он [Бивол] хороший боксёр, у него большой опыт. Посмотрим, когда будем драться», — сказал Бетербиев в интервью Probox TV.

Отметим, что и Бивол, и Бетербиев являются непобеждёнными на профессиональной арене. На сегодняшний день Бетербиев владеет титулами IBF, WBC и WBO. В свою очередь, Бивол является чемпионом в полутяжёлом весе по версии WBA.

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