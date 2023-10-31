Чарльз Оливейра ответил тем, кто считает, что он умышленно снялся с поединка с Махачевым

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра высказался о предположении, что он мог намеренно отказаться от титульного боя с Исламом Махачевым на UFC 294, и ответил тем, кто так считает.

«Я хочу, чтобы эти люди ответили быстро. Подумайте об этом и скажите, что случилось бы с вами. Ты дерёшься, тренируешься и вдруг тут же получаешь рану, огромную сечку. Что вы сделаете? Собираетесь ли выйти за 12 дней до боя и позвонить в UFC, чтобы спросить, что они порекомендуют. Вы уже ранены. У нас есть врач, есть отличная медицинская команда. Первое, что мы сделали — это остановили огромное кровотечение и пошли к врачу.

Я занимаюсь этим уже 13 лет и скажу вам правду: они хотят кататься по моим волнам. Вот что происходит. Они просто хотят заявить о себе, быть увиденными и услышанными. Подумайте об этом: кто на самом деле мог бы создать или вызвать ситуацию, в которой получил бы столь большой и глубокий порез за день до отправления на бой. Всё, что делают эти парни — говорят чушь. Они делают это всё время, и, в конце концов, я не обращаю на них внимания.

Что касается UFC, то, когда я рассказал им о том, что произошло, и фактически объяснил им ситуацию, я получил поддержку. Они знают, кто я, понимают, кто такой Чарльз Оливейра. Понимают, что я уже думаю о тренировках и обо всём, что нужно сделать, чтобы вернуться и стать чемпионом. Они это понимают, а что говорят люди — мне плевать», — сказал Оливейра в интервью MMA Fighting.