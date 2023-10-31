Оливейра назвал бойца, с которым подерётся в случае перехода Махачева в полусредний вес

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра заявил, что был бы готов подраться с бывшим чемпионом промоушена Джастином Гэтжи в случае, если российский боец Ислам Махачев примет решение подняться в полусреднюю весовую категорию (до 77 кг).

«Знаете, я не из тех парней, кто будет рассылать сообщения. Я просто делаю своё дело и добиваюсь этого. Все ведут кампанию и пытаются поставить себя в контекст, чтобы служить себе и продавать свои бои. Даже Ислам сказал, что, возможно, ему захочется подняться в весе, так почему бы нет?

Может быть, UFC выставит кого-нибудь на бой за временный пояс, и, возможно, Гэтжи будет в этой ситуации. У Гэтжи отличная история, он отличный парень, отличный боец с большим опытом в промоушене, но я не из тех, кто посылает сообщения. Мне это не нужно», — сказал Оливейра в интервью TNT Sports Argentina.

Напомним, у Чарльза Оливейры был назначен титульный бой с Исламом Махачевым на UFC 294, однако ему пришлось сняться с него в связи с полученной травмой.