Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Фьюри объяснили, почему бой с Усиком не состоится 23 декабря

В команде Фьюри объяснили, почему бой с Усиком не состоится 23 декабря
Комментарии

Спенсер Браун, представитель менеджмента чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, прокомментировал слова промоутера Фрэнка Уоррена о том, что бой с Александром Усиком не состоится 23 декабря этого года, как планировалось ранее.

«Нет, бой не состоится 23 декабря. Если бы Тайсону обязательно нужно было драться 23-го, конечно, он бы вышел на ринг. Но он получил повреждения в поединке против Нганну. Не серьёзные, но достаточные, чтобы не драться 23-го числа. Бой состоится «при любой погоде», контракт подписан. Но не 23 декабря. Фрэнк Уоррен чётко высказал нашу позицию. Бой на миллион процентов состоится в другой день. Команда Усика не собирается давить на нас», — рассказал Браун в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Материалы по теме
Фьюри ответил, подерётся ли он с Усиком в следующем бою
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android