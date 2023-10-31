В команде Фьюри объяснили, почему бой с Усиком не состоится 23 декабря

Спенсер Браун, представитель менеджмента чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, прокомментировал слова промоутера Фрэнка Уоррена о том, что бой с Александром Усиком не состоится 23 декабря этого года, как планировалось ранее.

«Нет, бой не состоится 23 декабря. Если бы Тайсону обязательно нужно было драться 23-го, конечно, он бы вышел на ринг. Но он получил повреждения в поединке против Нганну. Не серьёзные, но достаточные, чтобы не драться 23-го числа. Бой состоится «при любой погоде», контракт подписан. Но не 23 декабря. Фрэнк Уоррен чётко высказал нашу позицию. Бой на миллион процентов состоится в другой день. Команда Усика не собирается давить на нас», — рассказал Браун в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.