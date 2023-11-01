Усик: кто я такой? Хохол из Симферополя, который идёт своим путём, как сказал делать отец

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик (21-0, 14 KO) ответил на просьбу кратко охарактеризовать себя для болельщиков.

«Кто такой Усик? Хохол из Симферополя (смеётся). Необычный хлопец, который верит в бога и который идёт своим собственным путём, как ему сказал делать его отец», — рассказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Ранее стало известно, что Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракты на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Сообщалось, что бой может пройти 23 декабря.