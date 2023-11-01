«Может, коэффициент сыграл». Саид Нурмагомедов раскритиковал судейство UFC

Российский боец UFC Саид Нурмагомедов высказался о судействе в промоушене, вспомнив свой предпоследний бой против Джонатана Мартинеса, в котором он проиграл единогласным судейским решением.

«Сколько уже прошу ребят из топ-10, топ-15. А так, вообще, хотелось бы уже реванш с Джонатаном Мартинесом. Я не считаю, что тот прошлый бой проиграл. Как судили эти судьи… Он после меня выиграл хорошего соперника. Он мне ничего не смог сделать в ударке, я его перебивал. У него просто был контроль у сетки на полторы минуты больше. Но зато я перебивал, в партере доминировал. Не знаю, как они это судили.

Мне кажется, и коэффициент сыграл. Мне объясняли, что перед третьим раундом коэффициент был – 6.50. Ставишь 100 тысяч, выигрывает – 650. Может кто-то что-то и замутил», — сказал Саид Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.