Тейшейра: бойцы ММА — гладиаторы нового поколения, никто не тренируется так, как мы

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразилец Гловер Тейшейра высказался о бое бывшего бойца UFC Фрэнсиса Нганну и британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, заявив о превосходстве представителей смешанных единоборств над боксёрами.

«Фрэнсис Нганну, чёрт возьми, мой брат! Он удивил меня, удивил весь мир и заткнул рты этих парней из бокса, которые ни черта не знают о драках. Из-за того, что они зарабатывают огромные деньги, они считают себя настоящими, а бойцы ММА не получают таких шансов.

Но кто действительно не имеет никаких шансов, так это боксёр, который будет драться по правилам ММА, как Джеймс Тони выходил против Рэнди Кутюра. Бойцы ММА — это гладиаторы нового поколения. Никто не тренируется так, как мы», — сказал Тейшейра в видео в своих социальных сетях.