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Деррик Льюис назвал лучшего российского бойца

Деррик Льюис назвал лучшего российского бойца
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Американский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис пошутил по поводу лучшего российского бойца в истории.

«Я думаю, что это тот парень, который был в фильме про «Рокки». Вот он точно лучший», – приводит слова Льюиса Metaratings.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоялся турнир UFC 291. В рамках главного карда американец Деррик Льюис встретился с бразильцем Маркосом Рожерио де Лимой. Бой продлился всего несколько секунд и завершился победой Льюиса нокаутом.

В активе Деррика Льюса теперь 27 побед и 11 поражений. Перед поединком с Лимой он уступил Сергею Спиваку удушающим приёмом. Недавно американец переподписал контракт с UFC.

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