Биспинг рассказал, с кем должен подраться Гэтжи, чтобы получить бой с Махачевым

Бывший боец UFC, а ныне обозреватель единоборств Майкл Биспинг рассказал, как должен действовать американец Джастин Гэтжи, чтобы получить поединок с Исламом Махачевым.

«Гэтжи против Холлоуэя? Мне нравится этот бой. Сотворите историю, проведите защиту пояса BMF. Джастин станет первым бойцом, когда-либо защищавшим этот титул. Все знают, что это по сути выдуманный пояс, созданный для раскрутки, но это круто и фанатам это нравится. Так почему бы и нет?

Я думаю, что Джастину следует провести защиту пояса BMF, а тем временем Ислам Махачев встретился бы с Чарльзом Оливейрой. Ислам, вероятно, выполнит работу, а затем подерется с Гэтжи.

Не думаю, что Джастину следует просто сидеть и ждать, потому что история показывает, что о вас могут забыть. Скоро возвращается Конор Макгрегор. Если он победит Майкла Чендлера, то можно будет ставить свой последний доллар на то, что он подерется за титул», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.