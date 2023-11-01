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Деррик Льюис поддержал решение UFC оставить титул Джонсу после его травмы

Деррик Льюис поддержал решение UFC оставить титул Джонсу после его травмы
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Американский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис считает, что UFC правильно поступили, оставив титул Джону Джонсу, несмотря на его травму.

«Я считаю это справедливым, потому что Джон доказал в последний раз вновь, что он заслуживает быть чемпионом. Я думаю, они дадут другим парням временный титул. Я верю, что Джонс по-прежнему заслуживает чемпионский пояс. У него была самая долгая в истории серия защит титула в полутяжелом весе. Поэтому я считаю, что они поступили правильно», – приводит слова Льюиса Metaratings.

Ранее стало известно, что за временный титул лиги Даны Уайта в тяжёлом весе сразятся российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович и представитель Великобритании Том Аспиналл. Бойцы сейчас занимают второе и четвёртое место в рейтинге тяжеловесов соответственно.

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