Царукян высказался по поводу своего поединка с Дариушем

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян дал комментарий по поводу своего поединка с Бенеилом Дариушем.

«Очень счастлив, что у меня есть дата и цель. Я лучший среди молодых бойцов дивизиона. А у Бенейла за спиной больше 20 боев в UFC, так что это противостояние молодого волка против старого. Посмотрим, кто победит.

Я долго ждал этого момента. Я много раз вызывал парней из топовой пятерки и все безрезультатно. Наконец у меня есть возможность сразиться с соперником из топ-5, и я это заслужил. Я покажу 2 декабря, что могу быть в топовой пятерке и быть чемпионом», – цитирует россиянина MMA News.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом.