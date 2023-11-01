UFC проведет турнир серии Fight Night в китайском Шанхае

UFC объявил о своем возвращении в Шанхай, где 9 декабря состоится турнир Fight Night и финал второго сезона ROAD TO UFC.

Это будет четвертое мероприятие UFC в Китае, которое пройдет на недавно отремонтированном стадионе Shanghai Indoor Stadium.

«Наш первый турнир UFC в Шанхае в 2017 году стал историческим событием, побившим рекорды, создавшим незабываемые впечатления и объявившим о приходе UFC в континентальный Китай. Нам не терпится устроить еще одно невероятное шоу для наших страстных поклонников и продемонстрировать новое поколение спортсменов UFC из этой страны. Возможность провести это мероприятие там, где все начиналось, в этом невероятном городе, где находится наша штаб-квартира и куда мы вложили значительные средства, чтобы изменить этот вид спорта, — достойный способ написать следующую главу в развитии ММА в Китае», — сказал Кевин Чанг, старший вице-президент UFC и глава азиатского подразделения.