Стал известен следующий соперник Тимура Никулина

Российский боец Тимур «Архангел» Никулин 6 ноября в Сочи проведёт боксёрский поединок в полутяжёлом весе против Кирилла Самброса.

Изначально соперником Никулина по этому бою должен был стать Зелимхан «Пулемётчик» Дукаев, но боец не сможет выступить в этом шоу по медицинским показателям. Бой Никулина и Самброса пройдёт в рамках турнира «Бетсити. Вечер бокса», организованного при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

В официальной статистике Никулина на BoxRec значатся семь побед и две ничьих. В своём последнем поединке в августе известный в поп-индустрии боец свёл вничью бой с Лендрушем Акопяном. Согласно авторитетному порталу BoxRеc, Никулин входит в топ-10 российских полутяжеловесов. Рекорд Самброса в поп-ММА выглядит так – восемь побед и 10 поражений. Один из этих поединков против Егора Горшкова пошёл в статистику на портале BoxRec.

В рамках шоу 6 ноября в Сочи пройдёт еще один медиабой — Гор «Рокки» Туманян встретится с Андреем «Ушу Мастером» Ефимовым. А возглавит турнир «Бетсити. Вечер бокса» поединок в среднем весе между экс-регулярным чемпионом WBA россиянином Раджабом Бутаевым (14-1, КО 11) и олимпийским чемпионом – 2016 Фазлиддином Гаибназаровым (11-1, КО 6) из Узбекистана.