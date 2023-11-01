Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Усика отреагировал на нежелание команды Фьюри драться в декабре

Промоутер Усика отреагировал на нежелание команды Фьюри драться в декабре
Комментарии

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, отреагировал на слова коллеги Фрэнка Уоррена, представляющего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и заявившего, что поединок бойцов не состоится в декабре.

«Мы разговаривали с Фрэнком Уорреном в Польше перед боем с Дюбуа и услышали от него, что бой Усика и Фьюри не состоится в декабре. Это было сказано задолго до подписания контракта, однако потом мы достигли соглашения и подписали контракт на бой 23 декабря.

Судя по всему, теперь Уоррен не хочет, чтобы Тайсон дрался, поскольку понимает, каким будет результат. Хотя какая разница, когда Фьюри проиграет? Это не имеет значения», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Материалы по теме
Усик ответил на слова промоутера Фьюри о том, что их бой не состоится в декабре
Материалы по теме
Бой Фьюри и Усика снова сорвётся? Команда Александра поставила жёсткий ультиматум
Бой Фьюри и Усика снова сорвётся? Команда Александра поставила жёсткий ультиматум
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android