Промоутер Усика отреагировал на нежелание команды Фьюри драться в декабре

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, отреагировал на слова коллеги Фрэнка Уоррена, представляющего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и заявившего, что поединок бойцов не состоится в декабре.

«Мы разговаривали с Фрэнком Уорреном в Польше перед боем с Дюбуа и услышали от него, что бой Усика и Фьюри не состоится в декабре. Это было сказано задолго до подписания контракта, однако потом мы достигли соглашения и подписали контракт на бой 23 декабря.

Судя по всему, теперь Уоррен не хочет, чтобы Тайсон дрался, поскольку понимает, каким будет результат. Хотя какая разница, когда Фьюри проиграет? Это не имеет значения», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.