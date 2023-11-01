Антонио Тарвер назвал свой результат боя Фьюри и Нганну

Бывший абсолютный чемпион мира американец Антонио Тарвер прокомментировал результат боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, встреча бойцов состоялась 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96).

«Это было неожиданно, у Нганну получилось опустить свой молот. Но послушайте, Тайсона Фьюри долго не было в ринге, он воспринимал это как выставочный бой, после которого он получит чек на $ 200 млн. Это большое давление. Насколько серьёзно он воспринимал Нганну, парня из MMA?

Считаю ли я, что Нганну сделал достаточно для победы? Нет, я считаю, что это была ничья. Тайсон Фьюри забрал несколько раундов», — сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу Boxing Social.