Бивол: Бетербиев знает, почему бой всё ещё не состоялся

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) ответил соотечественнику Артуру Бетербиеву (19-0, 19 KO), ранее заявившему, что вопрос об организации их поединка нужно задать Биволу.

«Он знает, почему бой всё ещё не состоялся. Не потому, что я не хочу драться с ним. Ему следует поговорить с Top Rank и задать вопрос WBC, Маурисио Сулейману и ESPN. Это вещи вокруг нас, вокруг его и меня. Что же касается меня, то я хочу драться с ним, и дело даже не в нём, по правде сказать, мне нужны его пояса», — приводит слова Бивола ProBoxTV.

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Ранее Бивол назвал действующего бойца, который, по его мнению, должен быть внесён в книги о боксе.

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