Дмитрий Бивол высказался об организации следующего боя

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) высказался об организации своего следующего выступления.

«Вы знаете, я залечивал руку. На тот момент мы вели переговоры о соперниках, никого не нашли, а время просто истекло. Мы обсуждали бой в Саудовской Аравии, который, как я надеюсь, состоится в конце нынешнего или начале следующего года», — приводит слова Бивола ProBoxTV.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.