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Хирн: теперь Усик будет большим фаворитом в бою Фьюри

Хирн: теперь Усик будет большим фаворитом в бою Фьюри
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Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что выступление Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну перевернёт предматчевые расклады в поединке британца и Александра Усика.

Напомним, встреча бойцов состоялась 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96).

«Не будем ничего отнимать у Нганну, вероятно, это нанесёт психологический удар по Фьюри. Усик будет большим фаворитом в поединке с ним. Но в нём вы увидите лучшую версию Тайсона Фьюри. Когда ты необдуманно соглашаешься на бой с парнем из UFC и он даёт тебе отпор, это влияет на твоё наследие», — сказал Хирн в интервью talkSPORT.

Ранее Фьюри ответил, подерётся ли он с Усиком в следующем бою.

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