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Роган: один из судей боя Фьюри — Нганну должен сесть в тюрьму

Роган: один из судей боя Фьюри — Нганну должен сесть в тюрьму
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал результат боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, встреча бойцов состоялась 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96).

«У Фрэнсиса Нганну никогда в жизни не было боксёрского поединка, ноль боёв, но он был чемпионом UFC в тяжёлом весе, и он послал Тайсона Фьюри в нокдаун в третьем раунде и устроил ему трёпку в восьмом.

Большинство людей, в том числе и я, считали, что он должен был побеждать решением, так посчитали и эксперты из бокса. Он проиграл в одно очко на одной из судейских записок. Он выиграл у второго судьи, а ещё один судья, поставивший 96-93 в пользу Фьюри, должен сесть в тюрьму, это возмутительно, чёрт возьми», — сказал Роган на своём подкасте.

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