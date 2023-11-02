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«Он не готов ментально». Алмейда дал прогноз на бой Павлович — Аспиналл

«Он не готов ментально». Алмейда дал прогноз на бой Павлович — Аспиналл
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Девятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Жаилтон Алмейда дал прогноз на предстоящий поединок между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Если говорить о фаворите, я считаю, что у Тома Аспиналла нет настроя, который позволил бы ему драться за пояс. После своего боя он сказал, что хотел бы подраться с Сирилем Ганом.

В то же время Павлович сосредоточил свои мысли на борьбе за пояс, он был запасным и провёл полноценный лагерь. Я отдам предпочтение Павловичу. У него за плечами полноценный лагерь, а Аспиналл тренировался ради того, чтобы тренироваться. Он не готов к поединку ментально», — сказал Алмейда на пресс-конференции.

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