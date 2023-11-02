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Деррик Льюис: не считаю Павловича одним из самых сильных панчеров

Деррик Льюис: не считаю Павловича одним из самых сильных панчеров
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Американский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис высказался по поводу россиянина Сергея Павловича, бой с которым он проиграл в июле 2022 года.

«Я не считаю, что он находится в топ-5 самых сильных панчеров из тех, с кем я бился. Рефери остановил бой слишком рано. Я еще мог вернуться, потому что не был потрясён. Он по-настоящему меня не ударил, и он определённо не в топ-5. Я ничего не почувствовал, когда он меня ударил», — сказал Льюис в интервью «Ушатайке».

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 295, участие в котором примут россиянин Сергей Павлович и британский боец Том Аспиналл. Напомним, в последнем бою, который проходил в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с американцем Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде.

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