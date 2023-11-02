Грувз — о Фьюри: ему не стоит рисковать проиграть маленькому украинцу с щербатыми зубами

Бывший чемпион WBA во второй средней весовой категории (до 76,2 кг), а ныне обозреватель Джордж Грувз высказался о возможности проведения поединка между британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, предположив, что Фьюри, вероятнее, проведёт реванш против Фрэнсиса Нганну или завершит карьеру.

«Нет шансов, что бой с Усиком состоится 23 декабря. Не думаю, что Усик следующий. Скорее, Нганну, или это был последний поединок для Фьюри. Он говорит всем, что он «цыганский король», что он настоящий мужчина, и ни один боец никогда не сможет его победить. Сейчас есть тот самый боец, и это Усик. Многие люди подумают то же самое. Ему не нужно бросать кости и проигрывать этому маленькому украинцу с щербатыми зубами. Он предпочёл бы просто уплыть в закат.

Он предпочёл бы просто уйти в закат. Он интересный персонаж и после бокса может изучать многое. Есть двери, которые могут закрыться перед ним, если он проиграет Усику. Я думаю, что он собирается исправить ситуацию и провести последний бой против Нганну, за который ему заплатят много денег и которым заинтересуются многие люди. Он будет лучше тренироваться, чтобы показать себя, или может завершить карьеру.

Не может быть, чтобы он не проснулся на следующее утро после боя с Нганну с кучей сомнений: «Остался ли навык у меня до сих пор? Почему я не мог комфортно справиться с этим парнем?» Он может действительно задаться вопросом о том, стоит ли ему этим заниматься», — сказал Грувз в интервью Sky Sports.