Раджаб Бутаев высказался о предстоящем возвращении на ринг после длительного перерыва

Российский боксёр Раджаб Бутаев, бывший чемпион WBA в полусредней весовой категории (до 69 кг), поделился мыслями о предстоящем поединке против узбекистанца Фазлиддина Гаибназарова. Отметим, что последний поединок Бутаев провёл в апреле 2022 года, уступив Эймантасу Станионису.

«Да, возвращение заняло много времени, почти два года не выходил на ринг. Сначала были проблемы со здоровьем, занимался лечением, потом из-за санкций не мог получить дату. Сказать честно, уже задумывался повесить перчатки на гвоздь, но, посоветовавшись со старшими и хорошо обдумав, решил, что я должен стать чемпионом ещё раз!

Я рад, что наконец выйду в ринг, рад, что бой будет в России и мои родные смогут вживую посмотреть мой бой. Да, Фазлиддин серьёзный соперник, звание олимпийского чемпиона говорит о многом, но моя цель — стать двукратным чемпионом мира, и неважно, кто будет стоять передо мной.

Эту подготовку мы решили провести дома в родном Хасавюрте, так как у нас не было много времени, чтоб тратить его на акклиматизацию, летя в Штаты, но в целом подготовка прошла очень хорошо — чувствую себя готовым к бою!» — приводит слова Бутаева официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».