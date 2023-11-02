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Бойца Hardcore Кирилла Самброса задержали с неизвестным веществом

Бойца Hardcore Кирилла Самброса задержали с неизвестным веществом
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Боец Hardcore FC, выступающий в полусредней и средней весовой категории, Кирилл Самброс был задержан в Москве с неизвестным веществом, сообщает телеграм-канал Baza.

Сообщается, что ночью у дома на Шмитовском проезде полиция остановила такси, в котором находился 25-летний Самброс. Парень немного нервничал, его решили досмотреть и не ошиблись — при себе у Кирилла оказался свёрток с неизвестным веществом. Свёрток отправили на экспертизу.

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