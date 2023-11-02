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Джо Роган дал совет Александру Волкановски после поражения от Ислама Махачева

Джо Роган дал совет Александру Волкановски после поражения от Ислама Махачева
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Известный комментатор UFC Джо Роган посоветовал австралийскому бойцу Александру Волкановски сделать небольшой перерыв после поражения от Ислама Махачева на UFC 294.

«Конечно, он вернётся. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, как он вернётся в строй, но иногда, когда тебя так нокаутируют, действительно нужно взять некоторое время, потому что он реально сломался.

Имею в виду, если посмотреть удар в голову — это было похоже на удар прямо в висок, прямо в эту сторону головы. Его ударили очень сильно. Знаете что? Стоит подождать немного», — сказал Роган в своём подкасте.

Напомним, Махачев провёл второй бой подряд против Волкановски. В первом он одержал победу единогласным судейским решением, во втором нокаутировал оппонента в середине первого раунда.

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