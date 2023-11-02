Юсуф Раисов будет оштрафован перед боем с Матмуратовым

Долгожданный бой между Юсуфом Расовым и Александром Матмуратовым состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября на ACA 165, однако Раисов не смог уложиться в лимит весовой категории. «На процедуре взвешивания боец показал лишние 550 г. За превышение до 1 кг боец будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника, который успешно сделал вес», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Участники главного боя россиянин Мехди Дакаев и бразилец Хердесон Батиста успешно прошли взвешивание, показав одинаковый вес. На кону противостояния путёвка в полуфинал Гран-при ACA в лёгком весе.

Полный кард ACA 165

Мехди Дакаев (Россия) — Хердесон Батиста (Бразилия)

Юсуф Раисов (Россия) — Александр Матмуратов (Россия)

Тони Джонсон (США) — Денис Смолдарев (Эстония)

Беслан Исаев (Россия) — Херберт Батиста (Бразилия)

Александр Маслов (Россия) — Араш Садеги (Иран)

Линкольн Энрике (Бразилия) — Андрей Кошкин (Россия)

Станислав Власенко (Россия) — Иван Богданов (Россия)

Черси Дудаев (Россия) — Элиас Сильверио (Бразилия)

Евгений Ерохин (Россия) — Гаджимурад Антигулов (Россия)

Юсуп Умаров (Россия) — Али Машрапов (Кыргызстан)

Никита Подковальников (Россия) — Альберд Жапуев (Россия)

Ренат Ондар (Россия) — Бакытбек Дуйшобаев (Кыргызстан)

Клебер Соуза (Бразилия) — Владимир Васильев (Россия)

Оятулло Муминов (Таджикистан) — Сергей Ширкунов (Россия)

Руслан Томских (Россия) — Александро Прайа (Бразилия)

Никита Приходько (Россия) — Тагайбек Сайфидин (Кыргызстан)