Ринат Фахретдинов назвал лучших российских бойцов

Боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории, высказался по поводу лучших российских бойцов.

«Я никогда себя не считал, не считаю и не буду считать лучшим. В России много достойных бойцов в 77 кг. Абубакар Нурмагомедов, Муслим Салихов, Магомед Умалатов, Магомед Магомедкеримов, Рамазан Курамагомедов, Альберт Туменов. Список очень большой. У нас в России этот дивизион очень сильный», — приводит слова Фахретдинова Metaratings.

Ринату Фахретдинову 32 года. Боец дебютировал как профессионал в 2013 году и в июне 2022-го провёл свой дебютный поединок в UFC, победив единогласным судейским решением грека Андреаса Михайлидиса. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 48, Фахретдинов в первом раунде победил американца Кевина Ли. Победу он добыл за счёт удушающего приёма.