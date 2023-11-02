Магомед Исмаилов показал актуальную физическую форму и назвал свой нынешний вес

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками двумя фотографиями, одна из которых была сделана ранее, а вторая – недавно.

«На первом фото я начал подготовку с весом 100 кг, на втором фото в данный момент мой вес 93! Я потихоньку исчезаю!» – подписал фото Исмаилов.

Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова

Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова

Напомним, в последнем бою Исмаилов встречался с Иваном Штырковым. Поединок состоялся 7 марта в Екатеринбурге в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда решением большинства судей.

Почему Мага Исмаилов — главный шоумен российских единоборств:

Ранее сообщалось, что Магомед может провести поединок с бывшим претендентом на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британцем Дарреном Тиллом.