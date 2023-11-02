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Анна Сафеева победила Марину Мерчук и стала первой чемпионкой лиги «Наше Дело»

Анна Сафеева победила Марину Мерчук и стала первой чемпионкой лиги «Наше Дело»
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В лиге «Наше Дело» состоялся турнир, в котором определилась первая чемпионка наилегчайшего дивизиона по правилам смешанных единоборств.

В главном событии вечера поединок проводили россиянки, мастер спорта и трёхкратная чемпионка России по кикбоксингу Марина Мерчук и мастер спорта и обладательница кубка России по тайскому боксу, кандидат в мастера спорта по панкратиону, чемпионка России по ММА Анна Сафеева.

Бой продлился всю дистанцию, включавшую в себя пять раундов, и завершился раздельным судейским решением в пользу Сафеевой. Таким образом, Анна стала первой чемпионкой в России в наилегчайшей весовой категории. После этого боя на счету Сафеевой четыре победы и ни одного поражения.

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