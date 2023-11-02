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Боец, который тяжелее Петра Яна более чем на 35 кг, не смог его повалить

Боец, который тяжелее Петра Яна более чем на 35 кг, не смог его повалить
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Российский боец UFC Пётр Ян, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), провёл спарринг с чемпионом России по дзюдо, профессиональным бойцом Николаем Коваленко. Как информирует пресс-служба RCC: MMA & Boxing, Коваленко тяжелее Яна более чем на 35 кг. Однако, несмотря на преимущество в габаритах, перевести на землю Петра у Николая так и не получилось.

Боец, который тяжелее Петра Яна более чем на 35 кг, не смог его повалить:

Напомним, Ян в последнем поединке встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.

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