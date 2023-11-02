Павлович: без разницы, что обо мне говорит Аспиналл, будет настоящая война

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович признался, что в настоящий момент сосредоточен исключительно на предстоящем поединке с британцем Томом Аспиналлом, а всё, что не относится к бою, ему безразлично.

«Том Аспиналл — крепкий парень, умеет драться и умеет бороться, поэтому будет настоящее зрелище, два голодных парня, которые хотят забрать этот пояс. Могу сказать, чтобы зрители приходили и смотрели, потому что будет настоящее сражение, настоящая война. Мне без разницы, что обо мне думает соперник. Главное, что я готов к бою, проделал работу, иду к намеченной цели и она уже рядом. Остальное неважно. Будет бой, там и посмотрим. Клетка закроется, и бой всё покажет. Моя цель — пояс чемпиона UFC, а место соперника в рейтинге не так важно», — сказал Павлович в интервью UFC Eurasia.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче: