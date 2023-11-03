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Красюк назвал условие, при котором Усик согласится на перенос боя с Фьюри

Красюк назвал условие, при котором Усик согласится на перенос боя с Фьюри
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Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, дал комментарий по поводу возможного переноса поединка своего клиента с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Ранее сообщалось, что сторона британца может добиваться перенося боя на более позднюю дату, чтобы боксёр лучше восстановился после противостояния с Фрэнсисом Нганну. Планировалось, что бой должен пройти до конца 2023 года.

«Мы не согласны на перенос, но, если он действительно травмирован, что мы сможем с этим поделать? Мы не желаем победить версию Фьюри в поединке с Фрэнсисом Нганну. Это не принесёт никакой пользы. Мы хотим, чтобы Фьюри был в лучшей форме», — приводит слова Красюка Boxing247 со ссылкой на его выступление на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:

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