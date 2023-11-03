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Хирн: не удивлюсь, если Фьюри завершит карьеру и не будет драться с Усиком

Хирн: не удивлюсь, если Фьюри завершит карьеру и не будет драться с Усиком
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Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о чемпионе мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоне Фьюри после его поединка с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Он состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Тайсона раздельным решением судей.

«Я не удивлюсь, если Фьюри завершит карьеру и не будет драться с Усиком. Через несколько дней после боя есть какой-то подъём, но потом наступает спад. И сколько времени ему потребуется, чтобы его преодолеть?» — сказал Хирн на канале Boxing Social в YouTube.

В следующем поединке Фьюри должен сразиться с украинцем Александром Усиком. Ранее сообщалось, что команда Тайсона может стремиться отодвинуть дату боя, чтобы британский боксёр лучше подготовился.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну:

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