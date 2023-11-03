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Стало известно, какое вещество нашли у бойца Hardcore Самброса и какой срок ему грозит

Стало известно, какое вещество нашли у бойца Hardcore Самброса и какой срок ему грозит
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У задержанного в Москве в ночь на 2 ноября бойца ММА Кирилла Самброса при себе нашли наркотическое вещество мефедрон. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Сообщается, что в свёртке, который был при бойце, обнаружили 0,97 г мефедрона. Самбросу грозит до трёх лет лишения свободы по 228-й статье.

По данным источника, из полиции Кирилла отпустили под обязательство по явке. Сотрудникам правоохранительных органов спортсмен заявил, что с собой у него пищевая добавка для подготовки перед боем.

Самбросу сейчас 25 лет. Боец выступает в Hardcore Fighting и лиге «Наше Дело». Сражается в полусредней и средней весовой категории. Известен под прозвищем Добро с кулаками.

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