Шакур Стивенсон раскритиковал Фьюри за бой с Нганну

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон раскритиковал британского боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри за его поединок против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, а также заявил, что не верит в то, что Фьюри подошёл к бою ответственно.

«Я не верю в то, что он говорит, что тренировался 12 недель. Он не выглядел так, будто бы тренировался. Не казалось, что он направил много ударов, хотя он постоянно это делает. Он казался очень нерешительным, а я знаю, в какой хорошей форме он был раньше. Обычно я большой поклонник Тайсона Фьюри, но в тот вечер он выглядел не слишком хорошо», — сказал Стивенсон в интервью TMZ.

Напомним, в бою, который состоялся в ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победу раздельным судейским решением одержал Тайсон Фьюри, несмотря на то что по ходу боя Нганну отправлял его в нокдаун.