Жаилтон Алмейда бросил вызов Сирилю Гану, обсудив его бой с Джоном Джонсом

Бразильский боец смешанных единоборств Жаилтон Алмейда, которому в ночь на 5 ноября предстоит провести главный бой UFC Fight Night против Деррика Льюиса у себя родине, в Сан-Паулу, поделился планами на будущее и выразил готовность встретиться с Сирилем Ганом.

«UFC дал мне пятого номера рейтинга в тяжёлом весе, Кёртиса Блэйдса, но он выбыл. С верой в бога я одолею Деррика Льюиса и не собираюсь вновь просить пятого номера. Я попрошу четвёртого или третьего. Думаю, что с Сирилем Ганом, у которого в своё время был временный пояс, мог бы получиться хороший бой.

После того как я увидел его бой с Джоном Джонсом… Думаю, Сириль Ган был излишне уважителен к Джону Джонсу. Он слишком сильно нервничал, и Джон Джонс просто переехал его. Вы видели разницу с боем с [Сергеем] Спиваком. Спивак не мог ничего поделать. Сириль вёл себя иначе против Джона Джонса, который переехал его как грузовик и задушил гильотиной, чего никто не ожидал», — сказал Алмейда в интервью MMA Fighting.

Предстоящий поединок против Льюиса станет для Алмейды седьмым в промоушене UFC, на сегодняшний день на его счету шесть побед, все — досрочные.