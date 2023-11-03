Минеев – об Исмаилове: одни до Палестины никак не доедут билеты лежат в офисе

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подшутил над своим соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Активность интернет войск пиар назначения зашкаливает! Одни до Палестины никак не доедут, предоставив другим пищу для мемов, другие их полощут — а воз и ныне там! Хорошо, а кто тогда не «воздух»?

Пацаны, помогаю как могу. Билеты для Маги лежат в офисе Fight Nights. Не нужно слёз — делай! Главное, возвращайся к нашему бою. А за тех, кто переживает за Донбас, готов походатайствовать перед комбатом о призыве в добровольческий отряд», — написал Минеев.

Фото: Из соцсетей Владимира Минеева

Магомед и Владимир впервые бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Второй поединок между ними состоялся на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Минеев победил техническим нокаутом, рефери остановил бой в третьем раунде.

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