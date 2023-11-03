Боец ММА сбрил волосы, чтобы уложиться в лимит весовой категории

Российский боец Рахим Мидаев сбрил волосы, чтобы уложиться в весовой лимит легчайшей категории (до 61,2 кг) перед турниром RCC Intro 30 в Екатеринбурге. Мидаев не смог согнать 50 граммов, а его соперник Евгений Игнатьев не пошёл на уступки со своей стороны.

«Утром возникли некоторые спорные моменты: из-за 50 граммов пришлось сбривать волосы. Я не знаю, что команда соперника увидела в этих 50 граммах, но они наотрез отказались принимать бой. Обычно профессиональные бойцы не отказываются от боя из-за 50 граммов. Есть спортивная этика, которой следуют бойцы, но Игнатьев обошёл этот момент, и с человеческой точки зрения это было не очень», — сказал Мидаев.

Фото: Официальные соцсети Рахима Мидаева

В итоге Игнатьев и Мидаев показали на весах одинаковый вес – 61,3 кг. Бой станет главным событием турнира. На счету Мидаева две победы: над Денисом Лаврентьевым и Вячеславом Свищевым, а в активе Игнатьева семь успешных поединков в организации.