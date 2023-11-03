«Ставлю на русского, в них что-то есть». Сехудо — о бое Павловича и Аспиналла

Известный американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мыслями о предстоящем поединке между россиянином Сергеем Павловичем и представителем Великобритании Томом Аспиналлом. Их бой пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США).

«Я поставлю на русского. Сергей сейчас намного подвижнее. Мне кажется, он обладает гораздо большей силой. Том тоже хорош, а его работа ног может доставить проблемы сопернику. Однако в русских что-то есть. Они проходят отличную школу, где им ставят технику. По этой причине я выбираю Сергея. Вокруг него сейчас много хайпа. У него нокаутирующая сила, а в тяжёлом весе это важно», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

Сергей Павлович провёл тренировку на свежем воздухе: