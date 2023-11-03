Махачев высказался по поводу своего сравнения с Хабибом

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу своего сравнения с экс-чемпионом промоушена в той же весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

«У нас много общего. Мы вместе начали спортивный путь. Сейчас немного всё изменилось, он не в углу, но мы вместе на тренировках. Вне тренировок общаемся каждый день, хобби у нас разные, но общаемся каждый день», — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: