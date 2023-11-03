Сидельников: если бой с Аспиналлом затянется, то станет большим экзаменом для Павловича

Известный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников поделился мнением о предстоящем поединке тяжеловесов Тома Аспиналла и Сергея Павловича. Напомним, их бой станет главным событием турнира UFC 295, который состоится в ночь на 12 ноября.

«Конечно, буду болеть за Сергея, мы знакомы, дрались, тренировались вместе, и русский наш пацан, который входит в топы UFC. Но нельзя сбрасывать со счетов Аспиналла, он очень опасный соперник. Да, у Павловича есть его заряженные кулаки, которые могут попасть, и дай бог, чтобы попали. Но если бой перейдёт в партер или затянется, то он превратится в большой экзамен для Сергея. Круто, если Павлович сможет вырубить на первых минутах, как он делает это обычно, но если поединок затянется, то это экзамен, чтобы можно было показать всем болельщикам, что он не только может вырубать, но может и провести весь бой. Мне как фанату, хочется посмотреть», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.