Рамзан Кадыров рассказал, чему Хамзат Чимаев обучает его сыновей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о непобеждённом бойце смешанных единоборств Хамзате Чимаеве, выступающем в промоушене UFC. Чимаев прибыл в Чечню, где приступил к спаррингам с сыновьями Кадырова, во время которых помогает им оттачивать навыки боевого искусства и следит за правильностью выполнения приёмов.

«Наш дорогой брат, непобедимый боец UFC Хамзат «Борз» Чимаев после своего последнего боя приехал домой и сразу приступил к тренировкам. Без всяких выходных и без единой свободной минуты он регулярно собирает молодое поколение в спортзале. Это лучшее место для физического развития.

Тренировки с Ахматом, Эли и Адамом всегда проходят в интенсивном ключе. Хамзат помогает ребятам оттачивать навыки боевого искусства, проводит мастер-классы и спарринги, следит за правильностью выполнения приёмов в партере и ударной техникой в стойке. Молодёжь получает максимальную пользу от таких физических нагрузок.

Своими яркими победами в октагоне Хамзат Чимаев дарит радость не только всем жителям Чеченской Республики, но и своим многочисленным поклонникам по всему миру. Он триумфально ворвался в империю единоборств и благодаря своему упорству, работе над собой продолжает крушить своих именитых соперников и очень близок к чемпионскому бою.

Хамзат Чимаев является ярким примером упорной и трудоёмкой работы над собой. Это один из самых лучших бойцов в мире. С каждым своим поединком он подтверждает это мнение. Неуступчивый характер, упорство и прекрасная физическая подготовка Хамзата делают поединки с его участием незабываемыми, оставляющими массу эмоций у своих болельщиков. Я очень рад, что у молодёжи республики, а также у спортсменов, желающих добиться высот, есть на кого равняться и к чему стремиться. На примере Хамзата каждый может усиленно работать над собой и раскрыть свой потенциал в избранном деле», — написал Кадыров на своей странице в социальных сетях.