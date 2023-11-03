Стало известно, с кем подерётся Никулин вместо арестованного Самброса

Известный боец Тимур «Архангел» Никулин 6 ноября в Сочи проведёт боксёрский поединок в полутяжёлом весе с Ибрагимом «Никархо» Исламовым. Изначально он должен был встретиться с задержанным ранее Кириллом Самбросом. При себе у него был мефедрон.

Отметим, что у Никулина не в первый раз меняется оппонент по этому бою. Изначально он должен был сразиться с Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым, но боец не был допущен по медицинским показателям.

Бой Никулина и Исламова состоится в рамках турнира «Бетсити. Вечер бокса», организованного при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

В рамках шоу 6 ноября в Сочи пройдёт еще один медиабой – Гор «Рокки» Туманян встретится с Андреем «Ушу Мастером» Ефимовым. А возглавит турнир поединок в среднем весе между экс-регулярным чемпионом WBA россиянином Раджабом Бутаевым (14-1, КО 11) и олимпийским чемпионом – 2016 Фазлиддином Гаибназаровым (11-1, КО 6) из Узбекистана.

Боксёрское шоу пройдёт 6 ноября на площадке «RED ARENA» в игорной зоне «Красная Поляна».