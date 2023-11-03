Кадыров показал, как Чимаев проводил спарринги с его сыновьями

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как непобеждённый боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев проводит спарринги с его сыновьями – Ахматом, Эли и Адамом. Ранее Чимаев прибыл в Чечню.

Кадыров показал, как Чимаев проводил спарринги с его сыновьями:

Кадыров и Чимаев находятся в приятельских отношениях уже долгое время. Ранее Хамзат не раз бывал в гостях у Рамзана. Также он неоднократно встречался с детьми главы Чеченской Республики.

В общей сложности в активе Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. В последнем бою одолел бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.