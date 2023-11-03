Результаты взвешивания UFC Fight Night 231

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231. В главном событии вечера сойдутся тяжеловесы – бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис.

Стали известны итоги взвешивания турнира UFC Fight Night 231:

Жаилтон Алмейда (107,05 кг) – Деррик Льюис (120,2 кг);

Габриэль Бонфим (77,34 кг) – Николас Далби (77,34 кг);

Дон'Тэйл Мэйс (119,75 кг) – Родриго Насименто (119,75 кг);

Кайо Борральо (84,37 кг) – Абусупьян Магомедов (83,91 кг);

Армен Петросян (84,37 кг) – Родолфо Виейра (84,14 кг);

Исмаэль Бонфим (72,35 кг)* – Винс Пичел (71,21 кг)*;

Элвис Бренер (74,39 кг) – Кэйнан Крущевский (74,84 кг);

Ринат Фахретдинов (77,34 кг) – Элизеу Залески дос Сантос (77,56 кг);

Виктор Уго (62,82 кг)* – Даниэль Маркос (61,69 кг);

Модестас Букаускас (93,21 кг) – Витор Петрино (93,44 кг);

Денис Гомес (52,39 кг) – Анджела Хилл (52,39 кг);

Монтсеррат Руис (51,71 кг) – Эдуарда Моура (54,2 кг)*;

Марк Диакези (70,31 кг) – Кауэ Фернандес (70,31 кг);

Бойцы со сноской (*) не сделали вес и будут оштрафованы на часть от гонорара за бой.