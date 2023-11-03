«Гэтжи — это сбитый лётчик». Махачев порассуждал о возможном следующем сопернике

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о том, с кем может пройти его следующий поединок.

«Я буду, видимо, защищать свой пояс. Но пока я не вижу явных противников на 100%, кто заслужил драться за титул, кто претендент, потому что в топ‑5 все бойцы друг друга перебили. У Чарльза Оливейры я выиграл, и вопросов не было. UFC хочет опять дать ему реванш. Джастин Гэтжи выиграл два боя зрелищно, но ранее проигрывал Оливейре.

Тренер Шона О’Мэлли сказал, что Гэтжи — единственный человек в лёгком весе, который способен меня победить? Это у них в мечтах. Гэтжи, как по мне, — это сбитый лётчик. Сколько боёв за пояс у него было! И в итоге у него только непонятный пояс BMF. Думаю, это его максималка.

Дальше будет Оливейра? Я сегодня пришёл в зал и созвонился с менеджером, обсудили дальнейшие планы. Он спросил, с кем бы я хотел подраться. Я говорю: «Нет». Просто попросил его назвать дату, а там есть Гэтжи или Оливейра. Пусть они сами решат, а я не хочу никого выбирать. Кого руководство UFC посчитает претендентом, с тем я и буду готов биться», — рассказал Махачев в эфире «Матч ТВ».